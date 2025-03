Giovane morto a Latina,'non si uccise,caduto per selfie estremo'

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Manuel Torsello, giovane di 29 anni che lo scorso venerdì mattina è morto dopo esser caduto dall'ottavo piano del palazzo in cui abitava a Cisterna di Latina. Se in un primo momento tutto lasciava pensare ad un suicidio del ventinovenne, nelle ore successive la procura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. L'ipotesi, infatti, è che possa non essersi trattato di un gesto volontario, ma di un incidente mentre il giovane si scattava un selfie all'alba, cosa che aveva già fatto in passato, come testimoniato da alcune foto pubblicate sui social insieme ai suoi cani. Il ventinovenne potrebbe essere scivolato o, ancora, essere stato colpito da un malore improvviso. Anche il fratello Manuel, in un commento su Facebook, ha confermato l'ipotesi dell'incidente: 'È scivolato per farsi un selfie spettacolare come era solito fare'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA