Fine ciak a Roma per la fiction Rai 'L'Appartamento' con Pasotti

Sono appena terminate a Roma le riprese della serie "L'Appartamento", una storia di integrazione e di cambiamento - coprodotta da Rai Fiction/Aporos Group, prodotta da Settimio Colangelo, scritta da Francesco Apolloni, Gianni Cardillo e Valentina Capecci e diretta da Giulio Manfredonia e dallo stesso Apolloni - che sarà prossimamente disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

Al centro della fiction, il confronto fra culture diverse e il tema della casa; questioni sempre più urgenti e attuali. Tre coppie, diversissime per età, cultura, religione e razza, a causa di una truffa sono costrette ad abitare insieme in una casa di edilizia popolare a Centocelle, alla periferia di Roma.

Questa convivenza forzata cambierà tutti in maniera profonda, mettendoli di fronte ai propri pregiudizi e ai propri limiti, ma anche liberando delle capacità e delle risorse che i protagonisti non sapevano di avere.

Nel cast, accanto al protagonista, Giorgio Pasotti, ci sono Liliana Fiorelli; Mohamed Zouaoui (Globo d'oro per miglior attore rivelazione de "I fiori di Kirkuk"); Nina Sciarappa; Beatrice Sandri; Brayan Palliyagoda; Mimi Karbal e Francesco Apolloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA