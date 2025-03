Un uomo di 28 anni, di origini tunisine, è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco al petto ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. A dare l'allarme la compagna quando ieri è rientrato a casa, sporco di sangue, in via dell'Archeologia Tor Bella Monaca. Indaga la polizia.



