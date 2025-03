Esplode una bomba artigianale nel viterbese, indagano i Cc

Il fatto trapelato solamente oggi, risale a sabato scorso intorno alle 13, quando un ordigno esplosivo rudimentale è stato fatto detonare di fronte all'ingresso di un'abitazione di via Dell'Orologio a Marta, cittadina in provincia di Viterbo.

Da quanto appreso la bomba artigianale era stata collocata da alcuni ignoti all'interno di un vaso di terracotta, che al momento dell'esplosione si è disintegrato proiettando in un raggio di vari metri centinaia di schegge. La deflagrazione, avvertita in tutto il paese, ha anche danneggiato gli scalini e l'ingresso dell'abitazione, provocando anche un piccolo incendio. Fortunatamente a quell'ora la strada era deserta, quindi non si sono registrati feriti.

Sul posto subito dopo i carabinieri della stazione locale. I militari perlustrando il circondario hanno trovato in una stradina adiacente un altro ordigno simile al primo pronto ad esplodere. Gli inquirenti stanno indagando per scoprire gli autori dall'atto vandalico. Tuttavia non è esclusa anche l'ipotesi di un possibile atto intimidatorio.



