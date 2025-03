Danza, a Roma il duo spagnolo Akira Yoshida e Lali Ayguadé

Il pluripremiato duo artistico spagnolo Akira Yoshida e Lali Ayguadé sarà in scena a Roma il 21 marzo al Teatro Palladium con la prima romana di Together to get there, per la stagione di danza contemporanea In Levare, ideata e prodotta dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita|Spellbound. Tra le più versatili formazioni attive nel panorama contemporaneo, il duo nasce dal sodalizio di Akira Yoshida, danzatore proveniente dal mondo della danza urbana della breaking dance con incursioni anche nel cinema e nella moda e i film pubblicitari, e Lali Ayguadé, danzatrice e coreografa formatasi in templi della danza quali, l'Institut del Teatre de Barcelona e il P.A.R.T.S. di Anne Teresa de Keersmaeker, e con all' attivo collaborazioni con grandi nomi della danza e del teatro. La performance Together to get there mette in scena l' equilibrio tra sostegno e lotta, movimento e immobilità nelle complessità dello stare insieme. ''Se è vero che il nostro lavoro richiede ribellione, sforzo e ricerca costanti per continuare a evolversi - spiega Auguadé - è altrettanto vero che anche il respiro, la quiete e le emozioni più morbide fanno parte del viaggio. Queste dualità plasmano sia la nostra vita che la performance, creando uno spazio in cui coesistono intensità e facilità''. Giocando con il significato del titolo, l'opera dispiega una serie di situazioni in cui due individui coesistono in uno spazio condiviso, abbracciando le contraddizioni della vita. ''Come se esistesse un sostegno reciproco, in un tempo che si espande e si ferma, alcune parti iniziano a cadere, altre a reggersi in una tensione tra il lasciarsi andare e il desiderio di controllo. Equilibrio e instabilità che svelano la vera natura umana''.



