Dance Fit festival 2025, a Roma in oltre 1200 da tutto il mondo

Un'esplosione di ritmo, energia e passione ha travolto Roma con il Dance Fit Festival 2025, che ha registrato un'affluenza straordinaria all'Atlantico Live nella zona Eur. L'evento, ideato e organizzato dall'esperto di fitness e dance fitness Gianluca Ingargiola, in collaborazione con Acsi Nazionale e con il supporto del Main Sponsor Grimaldi Lines, ha superato ogni aspettativa, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della danza e del fitness a livello internazionale.

Oltre 1200 partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, hanno preso parte a una giornata coinvolgente, tra masterclass di livello internazionale, show spettacolari e performance mozzafiato. Tra i momenti più acclamati della giornata, il live concert di Mr. André Cruz & Edward Sanchez DRD, che ha infiammato il pubblico con il loro "Solo Una Noche Tour 2025", e le masterclass esclusive di Zumba, Reggaeton, Afro Style, Salsation, Bollywood Groove, Ritmi Brasiliani e Danza del Ventre. Tra gli show più attesi, il Magic Mike Revolution, guidato da Daniel Extremo e il suo team. "Vedere l'Atlantico Live riempirsi di energia, passione e sorrisi è stata un'emozione indescrivibile. Il Dance Fit Festival 2025 ha superato ogni aspettativa, dimostrando ancora una volta quanto la danza e il fitness siano strumenti potenti di aggregazione e benessere. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un'esperienza indimenticabile, che non sia solo un evento, ma una celebrazione del movimento e della cultura dance. Il calore e l'entusiasmo del pubblico ci spingono a guardare avanti con ancora più determinazione, pronti a rendere la prossima edizione del Dance Fit Festival ancora più straordinaria. Grazie a tutti gli ospiti, ai partner e soprattutto ai partecipanti: questo successo è anche vostro!", ha dichiarato Gianluca Ingargiola, fondatore dell'evento.

Il Dance Fit Festival 2025 ha visto alternarsi sul palco un cast eccezionale di artisti e istruttori di fama internazionale, regalando al pubblico una giornata di pura energia e spettacolo.

Cuban Flex ha infiammato la platea con la sua straordinaria esibizione di Reggaeton Cubano, mentre Mr. André Cruz & Edward Sanchez DRD hanno regalato un'emozione unica con il loro attesissimo live concert "Solo Una Noche Tour 2025", accompagnato da un'incredibile Zumba & Brazuca Masterclass Show.

Non è mancato il coinvolgimento esplosivo di Raf MC, che ha guidato una masterclass di Zumba indimenticabile, mentre Anthony Cordoba, Tello Cordoba e Claudia Gonzalez hanno trasformato la giornata in una vera e propria Reggaeton Party Experience, con lezioni e spettacoli mozzafiato. L'energia del Afro Style è stata protagonista grazie a Billo Thiam, che ha incantato i presenti con la sua potenza espressiva.

Con un'edizione che ha battuto ogni record di partecipazione e un pubblico sempre più coinvolto, il Dance Fit Festival si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza e del fitness. Gli organizzatori hanno già annunciato grandi novità per il 2026, con l'obiettivo di rendere l'evento ancora più spettacolare e inclusivo. Il prossimo appuntamento è previsto per questa estate dal 14 al 17 giugno 2025 per quattro giorni indimenticabili di energia, musica e movimento con il Grimaldi Dance Fit Cruise 2.0.



