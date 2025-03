Trecento bambini dal Papa nel piazzale del Gemelli

Sono circa trecento i bambini - secondo gli organizzatori - in questo momento presenti nel piazzale del Policlinico Gemelli per portare una "carezza simbolica", come dice padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato della Giornata Mondiale dei Bambini, al Papa ricoverato da oltre un mese.

I piccoli hanno portato disegni e stanno leggendo le loro letterine. Ci sono anche cori che chiamano "Papa Francesco, Papa Francesco". "Dov'è il Papa?", chiedono i più piccoli sperando che il Pontefice si affacci per un saluto.



