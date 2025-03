Strage via Fani, Rocca 'cambiò il corso della storia del Paese'

«In pochi minuti, quella mattina del 16 marzo 1978, cambiò il corso della storia politica del Paese.

Un giorno crudele e drammatico, come anche gli altri 55 che videro il Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ostaggio e poi vittima delle Brigate Rosse. Ricordarne il rapimento e l'assassinio degli uomini della scorta, è un prezioso esercizio di memoria affinché anni duri e pesanti come il piombo non tornino mai più». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA