Spaccio droga al Quarticciolo, Cc arrestano sei pusher

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato un ampio servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, in linea con le indicazioni fornite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Nel corso dei controlli antidroga, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, 6 persone, gravemente indiziate di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati convalidati.

Tra i lotti condominiali di via Molfetta, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino tunisino di 19 anni, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato subito dopo aver ceduto dello stupefacente ad un acquirente. Il giovane prima del fermo è stato visto occultare dello stupefacente alla base di un albero che, a seguito della perquisizione del luogo, effettuata dai militari, ha permesso di rinvenire 14 dosi di crack, per circa 5 grammi e la somma contante di 150 euro.

In via Ostuni, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato altri due italiani di 28 e 34 anni. I due erano stati notati mentre raccoglievano le dosi di droga da un nascondiglio ricavato ai piedi di un cassonetto dell'immondizia dove i militari hanno rinvenuto 9 dosi di cocaina e crack, per un peso complessivo di 8,5 grammi e contanti per 680 euro. I Carabinieri del Nucleo Operativo in collaborazione con quelli della Stazione Tor Tre Teste, nel corso di un controllo, hanno notato un uomo appartarsi con diversi acquirenti e fare spesso la spola e raccogliere lo stupefacente da un contenitore adagiato sul terreno all'interno di un parco giochi dove i militari hanno rinvenuto 8 dosi di crack e contanti per 475 euro. Così è stato arrestato un romano di 48 anni, con precedenti.

Nel corso di un'altra attività i militari hanno arrestato un 19enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, notato mentre prelevava le dosi di stupefacente dal contatore posto tra i lotti condominiali. A seguito della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 18 dosi di crack del peso di 6 grammi circa, e la somma di 140 euro. Infine, in via Prenestina i Carabinieri hanno arrestato un minorenne romano di 17 anni, di seconda generazione, con precedenti specifici, che a seguito del controllo e della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di160 dosi di hashish del peso di 221 grammi e della somma contante di 120 euro. Dopo l'arresto e la successiva comunicazione all'Autorità Minorile competente, il 17enne è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Roma, in via Virginia Agnelli, in attesa del rito direttissimo.





