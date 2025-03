Richard Thompson live in Italia per tre date

Cofondatore negli anni Sessanta dei Fairport Convention, alle spalle oltre cinquant'anni di carriera, Richard Thompson sarà in tour in Italia per tre date dal vivo: il 1° settembre a Mestre, Teatro al Corso; il 2 settembre a Rezzano (Brescia), Teatro Ctm; il 4 settembre a Roma, Auditorium Parco della Musica Sala Petrassi. Tutti i concerti sono organizzati e prodotti da Musical Box 2.0 Promotion.

Pioniere del folk rock britannico, il cantautore e chitarrista inglese deve la sua fama ad album come I Want to See the Bright Lights Tonight e Shoot Out the Lights (incisi tra gli anni '70 e '80 con la ex moglie Linda), a pezzi come Beeswing e 1952 Vincent Black Lightning (secondo il Time tra le 100 canzoni migliori composte dal 1923 a oggi) e a colonne sonore per film come Grizzly Man di Werner Herzog e The Cold Blue di Erik Nelson. Più volte nominato ai Grammy, ha ricevuto riconoscimenti come l'Obe (Ordine dell'Impero britannico) e premi prestigiosi come i Bcc Radio 2 Awards, l'American Music Association UK Lifetime Award e l'Ivor Novello Award. Il suo ultimo album di studio Ship to Shore è stato segnalato tra i migliori dischi del 2024 da riviste come Mojo e Uncut.

Nei concerti italiani Thompson si esibirà in veste acustica accompagnato dalla moglie Zara Phillips, scrittrice e cantautrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA