Quarticciolo, sul campo di calcio case abusive, 'ora recupero'

Un campo di calcio comunale divenuto terra di nessuno, degradato, occupato e dove alcuni hanno allargato gli spogliatoi per viverci abusivamente. Succede al Quarticciolo, il quartiere periferico di Roma che, dopo numerose polemiche, sarà compreso nel decreto del governo che riguarderà le periferie. E dove il Campidoglio ha posto sotto sequestro il vecchio campo ormai non più utilizzato dai ragazzi della zona.

"Il campo sportivo nasce quando il signor Arcuati e alcuni residenti della borgata decidono di formare una polisportiva che abbia anche funzioni sociali e di aggregazione per i ragazzi - spiega Dario Nanni, vicepresidente della Commissione Sport del Campidoglio - L'impianto nasce nel 1990 in via del Pergolato. La società rimarrà attiva fino al 2013, dopo arriveranno l'incuria e l'abbandono e l'occupazione da parte di soggetti che realizzeranno manufatti abusivi allargando gli spogliatoi esistenti. Roma Capitale, mesi fa, ha messo sotto sequestro l'impianto ed è tornato nella disponibilità del Comune di Roma".

In Aula Giulio Cesare è stato approvato un ordine del giorno, presentato da Nanni, collegato a questa proposta, in cui si chiede "il recupero e la riconsegna al territorio del campo di calcio Quarticciolo".



