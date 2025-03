Maratona: 42 secondi di silenzio per il Papa

Acea Run Rome The Marathon ha fatto sentire la propria vicinanza a Papa Francesco dedicando al Santo Padre, grande appassionato di sport e della maratona di Roma, 42 secondi di silenzio, un secondo per ogni chilometro di gara.

E' stato il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri a sventolare la bandiera italiana con l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Alessandro Onorato e dare lo start ufficiale alle ore 8.15 dai Fori Imperiali all'evento.

"Con i suoi 50mila iscritti ed un percorso unico al mondo anche questa edizione è stato uno spettacolo straordinario.

Complimenti agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno lavorato senza risparmiarsi. Roma ha dimostrato una volta di più di essere una capitale all'altezza dei grandi eventi trasformando il tradizionale appuntamento sportivo della maratona in un evento con numeri da record in un bellissimo momento collettivo che ha abbracciato tutta la città", ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"La 30ma edizione della Maratona di Roma è stata una grande successo. È stata festa sociale e sportiva con quasi 100 mila persone, tra iscritti e accompagnatori, che nel weekend hanno corso per le strade della città e vissuto i due villaggi gratuiti all'Eur e al Circo Massimo. Abbiamo fatto il record di iscritti, con oltre 20 mila stranieri, per una gara che è cresciuta anche dal punto di vista della qualità. E la proiezione delle ricadute economiche per il territorio è stimata in 75 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni del 2024", ha detto l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Alessandro Onorato.

Presenti anche il presidente Consiglio della Regione Lazio Antonello Aurigemma, l'Ufficiale del Dicastero della Cultura e Educazione della Santa Sede Don Miguel Fraga Cardoso, il Direttore Marketing Infront Italy Stefano Deantoni, il Direttore Marketing Corriere dello Sport - Stadio Daniele Quinzi, il presidente di Italia Marathon Club Nicola Ferrante, il Presidente Atielle Roberto Cianci, il Vice - Direttore Generale Acea Pier Francesco Ragni e il direttore Generale Joma Sport José Manuel Lopez.



