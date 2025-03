Gualtieri, 'Roma ha superato bene test weekend impegnativo'

"Con la maratona di Roma di questa mattina, il Sei Nazioni all'Olimpico e la grande manifestazione per l'Europa di piazza del Popolo di ieri si è concluso nel migliore dei modi un fine settimana molto impegnativo per la nostra città". Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Tutto è andato bene - aggiunge - l'organizzazione della città ha risposto alla grande e Roma ha dato per l'ennesima volta prova della sua caratura di capitale europea pronta a ospitare e a gestire tanti grandi eventi in contemporanea con decine e decine di migliaia di persone. Alle forze dell'ordine, alla polizia locale, ai dipendenti di Roma Capitale, di Ama, ai volontari e a tutte le persone impegnate con il loro lavoro straordinario esprimo la mia gratitudine per la professionalità con cui hanno saputo gestire questi appuntamenti mettendo in luce ancora una volta l'energia positiva e la vocazione internazionale della nostra città".



