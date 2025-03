Gatto sotto a un treno a Roma Termini, salvato dai pompieri

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera alla stazione Termini di Roma per il salvataggio di un gatto che era sfuggito alla sua propietaria e si era infilato sotto a un treno. A quanto reso noto dai pompieri, è stato deciso di bloccare il convoglio in partenza per Palermo e Siracusa permettendo al personale di intervenire direttamente sui binari. Anche se con molta difficoltà, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza il gatto, che fortunatamente non è rimasto ferito ed è stato riconsegnato alla sua propietaria.



