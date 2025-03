D'Amato 'pericolo calo vaccinati, Lazio maglia nera'

"L'appello del professore Mantovani e della intera comunità scientifica sul pericolo del calo di vaccinazione, soprattutto per il morbillo, va raccolto e serve un deciso cambio di passo a livello nazionale, ma soprattutto nel Lazio. Purtroppo, nell'ultimo anno il Lazio è maglia nera per le coperture vaccinali del morbillo, che può dare molte complicazioni. Si sono perse sei posizioni nella griglia Lea e crescono le complicazioni. È necessaria una attività di corretta informazione e di implementare i servizi, cosa che non si sta facendo". Lo ha dichiarato il consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA