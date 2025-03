Borseggiano turista e utilizzano sua carta credito, arrestati

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato tre romeni, due uomini di 34 anni e una donna di 41 anni, tutti senza fissa dimora, gravemente indiziati del reato di borseggio e utilizzo di carte di credito in concorso.

Lo scorso pomeriggio, nel corso di un servizio antiborseggio, i Carabinieri, in abiti civili, hanno notato i tre indagati, già noti per precedenti reati specifici, accerchiare una turista e poi allontanarsi frettolosamente. I Carabinieri li hanno seguiti fino a quando si sono fermati ad uno sportello Atm in piazza di Tor Sanguigna e hanno prelevato denaro contante con una carta di credito.

Immediatamente bloccati, i tre sono stati trovati con un portafogli contenente documenti personali e una carta di credito, intestati ad una cittadina sudamericana, con cui avevano appena prelevato 750 euro.

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno poi rintracciato la vittima del furto, una turista 60enne e le hanno riconsegnato la refurtiva.

La donna ha formalizzato denuncia-querela.

Gli arresti sono stati convalidati.



