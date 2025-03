Adsp, in corso sistemazione tratto finale Molo sud Fiumicino

Sull'area finale del molo sud del porto canale di Fiumicino, che una volta veniva utilizzato per l'attracco dei traghetti veloci per la Sardegna, l'Autorità di Sistema portuale ha già realizzato "un primo intervento di sistemazione nell'ambito specifico e ne ha programmato un altro che sarà eseguito nei prossimi giorni, per livellare il riempimento di pietrame, eliminando i sifonamenti prodotti dalle mareggiate invernali". Così l'Adsp- Autorità di Sistema portuale Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta - risponde alle recenti lamentele sul "presunto degrado" alla foce del porto canale di Fiumicino, denunciato anche dal Presidente della Pro loco di Fiumicino. "Inoltre, è noto che l'area a cui si fa riferimento si trova in una zona più avanti della passeggiata del porto canale di Fiumicino e che é, comunque, interdetta con una specifica Ordinanza in quanto area portuale non destinata al passeggio delle persone. Si fa rilevare che erano oltre 10 anni che non venivano compiuti interventi di sistemazione nel punto in questione e che la diga del nuovo porto pescherecci, in fase di realizzazione, andrà a proteggere anche il punto specifico dalle mareggiate da libeccio e maestrale", conclude l'Autorità.





