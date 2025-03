Il violino di Joshua Bell con i Solisti di Santa Cecilia

Prosegue la stagione concertistica dell'artista in residenza di Santa Cecilia Joshua Bell con un nuovo appuntamento, previsto lunedì 17 marzo alle 20.30, che lo vedrà esibirsi per una serata di grande musica da camera accanto ai Solisti dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, tra cui alcune prime parti dell'Orchestra ceciliana: Alessandro Carbonare, Andrea Obiso, Alberto Mina, David Romano, Simone Briatore, David Bursack, Luigi Piovano e Diego Romano.

Il concerto avrà luogo nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica e vedrà sul palcoscenico l'alternarsi di due formazioni cameristiche, un quintetto per Brahms e un ottetto per Mendelssohn. La serata lo vedrà infatti esibirsi con Alessandro Carbonare nel Quintetto per clarinetto e archi op.

115, mentre la seconda parte del concerto sarà dedicata all'Ottetto di Mendelssohn, una composizione che spicca per il virtuosismo degli archi e dei fiati e per una scrittura per molti versi quasi sinfonica. Non a caso, lo stesso compositore scrive sulla partitura: "Questo ottetto va suonato da tutti gli strumenti nello stile di un'orchestra sinfonica".

Il prossimo appuntamento di Bell, previsto nel mese di aprile, vedrà il violinista sul palco con il direttore Daniel Harding, per il Concerto per violino di Dvořák. Con una carriera che copre quasi quarant'anni, Joshua Bell è uno dei più acclamati violinisti della sua epoca. Si è esibito con le orchestre più importanti del mondo e continua a intrattenere collaborazioni come solista, concertista, musicista da camera, direttore d'orchestra e direttore musicale dell'Academy of St Martin in the Fields.



