Blitz polizia nell' 'ex borghetto' di via dell'Acqua Bullicante

E' scattata ieri mattina l'operazione in blu nell'area dell' "ex borghetto" di via dell'Acqua Bullicante, da tempo finita nel mirino della Polizia di Stato dopo alcuni esposti e segnalazioni dei residenti per un presunto giro di droga all'interno della zona boschiva, nota per la presenza di vecchie costruzioni e fabbricati in stato di avanzato degrado.

Il blitz degli agenti del Commissariato Porta Maggiore è scattato a seguito di mirati servizi di osservazione, nel corso dei quali i poliziotti avevano documentato sia la presenza costante di persone che stazionavano nell'area beneficiando di alcuni ripari di fortuna, sia un viavai di individui sospetti che avevano individuato nella "piazza" isolata il loro luogo d'incontro.

Ad incastrare il giro di droga, i frame delle immagini che immortalano la "clientela" mentre accede all'area per comprare la dose ordinata o attende la consegna della merce richiesta al di fuori di un cancello attraverso le cui sbarre avviene lo scambio.

A finire nel giro di vite della Polizia di Stato un 25enne e un 44enne, originari della Guinea e del Bangladesh, arrestati in flagranza dopo il vano tentativo di rifugiarsi in uno degli edifici abbandonati dell'ex borghetto.

Ventidue le persone rintracciate all'interno dell'area occupata abusivamente, che sono state accompagnate presso l'ufficio immigrazione della Questura per gli approfondimenti di rito sotto il profilo della loro posizione sul territorio nazionale.

Di queste, due sono state espulse con ordine di trattenimento presso il Cpr di Palazzo San Gervasio in attesa di essere rimpatriate nei rispettivi paesi di origine.

Per le 22 persone identificate sarà inviata una dettagliata informativa di reato alla Procura della Repubblica per invasione di terreni e/o edifici.

L'intera area sarà ora bonificata anche dal punto di vista igienico sanitario e messa in sicurezza in attesa di essere restituita alla cittadinanza.



