Blitz dei Cc nel viterbese, trovate armi ed esplosivi

Dopo la recente ondata di episodi di microcriminalità che si sono verificati a Civita Castellana, cittadina del Viterbese, i carabinieri ieri pomeriggio hanno effettuato un blitz in forze proprio nel centro storico civitonico, che di recente è stato il teatro di numerosi episodi violenti.

Quaranta militari, coordinati dal comando provinciale di Viterbo, hanno battuto palmo a palmo le strade effettuato una serie di perquisizioni e controlli che hanno portato all' arresto di un 31enne e un 50enne entrambi di origini tunisine, accusati di detenzione illegale di arma da fuoco ed esplosivi, e di un 28enne sempre tunisino per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In particolare, durante i controlli sono stati trovati: una pistola clandestina calibro 22 nascosta in un doppiofondo della cucina, due piccoli ordigni esplosivi artigianali e un machete lungo 35 centimetri abilmente nascosto dentro una nicchia del muro.

"Una risposta immediata ed efficace - scrive in una nota il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri -, per cui non possiamo che ringraziare i carabinieri, dal colonnello Massimo Friano al maggiore Raffaele Di Lauro, fino ad ogni singolo militare dell'Arma impegnato nell'operazione che ha portato all'individuazione dei responsabili degli episodi violenti verificatisi qualche giorno fa in centro a Civita Castellana".

Conclude il primo cittadino riferendosi ad un episodio della settimana scorsa che ha visto un gruppo di stranieri affrontarsi in pieno giorno con bastoni e un machete sulla piazza principale cittadina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA