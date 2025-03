Willy, i fratelli Bianchi: 'Non siamo mostri, siamo addolorati per la sua famiglia'

"Non siamo dei mostri, siamo addolorati per quanto accaduto e e chiediamo scusa alla famiglia di Willy". E' quanto hanno affermato i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Monteiro Duarte ucciso nel settembre del 2020 nel corso di un pestaggio a Colleferro, centro in provincia di Roma, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma. I giudici sono entranti in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura Generale.

"In questi anni sono stato descritto come una persona che non sono - ha detto Gabriele Bianchi -. Non vivevo di delitti, avevo una frutteria, mi svegliavo alle tre del mattino per lavorare. Io e mio fratello abbiamo commesso degli errori e siamo pronti a pagare". L'imputato ha ribadito di "non avere mai colpito quella notte Willy, non l'ho toccato" e rivolgendosi alla madre della giovane vittima presente in aula si è detto "addolorato" per quanto avvenuto.

"Ho chiesto un incontro con familiari - ha proseguito - per poterli guardare negli occhi e se potessi cambierei le sorti di quella sera". Dal canto suo Marco in video collegamento si è dichiarato "responsabile per il calcio al fianco dato a Willy ma non quando era a terra, mi dispiace per mio fratello che è stato coinvolto pur non avendolo mai toccato. Pagherò per la mia responsabilità, ma non siamo mostri. Non meritiamo tutto questo odio mediatico, spero in una pena giusta".

