Tagliavano borse e si fingevano agenti per avere codici carte

Agivano a bordo di autobus negli orari di punta e colpivano le loro vittime approfittando del momento in cui i mezzi erano più affollati. Armati di una lametta tagliavano le borse prese di mira per sfilare il portafogli. Poi, una volta allontanatisi, partiva la chiamata del finto operatore di banca o appartenente alle Forze dell'Ordine che convinceva il malcapitato a fornire i codici pin della carta di credito sottrattagli con la scusa di bloccarle per evitare prelievi indesiderati. A finire in manette un 61enne italiano e una 31enne bulgara, colti in flagranza dagli agenti del Commissariato Trastevere, che, fingendosi turisti, li hanno intercettati in azione a bordo di un autobus.

I due professionisti dalle mani di velluto erano infatti, già da tempo, finiti nel mirino della Polizia di Stato a seguito di una serie di denunce sporte da turisti e residenti, tutti caduti vittime di un modus operandi studiato e consolidato.

Il loro tragitto a bordo dei mezzi pubblici si è però interrotto martedì, quando la coppia è stata intercettata al momento del taglio della borsa da due poliziotti che, fingendosi turisti, sono saliti insieme a loro sull'autobus. Quando, poi, convinti di aver agito indisturbati, i complici sono scesi alla prima fermata utile, ad attenderli c'erano altri due agenti che hanno intimato l'alt.

L'attività d'indagine, partita dalle denunce di alcune vittime e proseguita con l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza degli sportelli bancari dove, una volta messo a segno il colpo, effettuavano i prelievi tramite le carte di credito rubate, ha trovato definitivo riscontro nella perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti. Nella loro abitazione, infatti, è stato sequestrato il kit del mestiere: lamette e cellulari usati in precedenza per chiamare le vittime ed estorcere i codici bancari.

Per entrambi è scattato immediatamente l'arresto per furto aggravato, successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per accertare l'eventuale responsabilità dei due complici anche in relazione agli altri episodi della stessa natura per i quali è stata sporta denuncia alla Polizia di Stato.



