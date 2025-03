Rete studenti medi, 'interventi su salute mentale, non 'spicci''

Oggi la rete degli studenti medi del Lazio ha organizzato un presidio sotto il ministero della salute, per chiedere provvedimenti stabili e investimenti sulla salute mentale e l'approvazione della legge che hanno depositato due anni fa.

Lo slogan è "vogliamo più dei vostri spicci" e gli studenti accusano il governo di non occuparsi della salute psicologica.

"La salute mentale è salute, e va considerata come tale" dichiara Bianca Piergentili, coordinatrice della Rete studenti Lazio. "Due anni fa abbiamo depositato una legge per avere sportelli psicologici in ogni scuola, è ferma in un cassetto da anni e questo governo si rifiuta di parlare del tema".

Durante il presidio gli studenti hanno lasciato una manciata di monete sotto il ministero, gridando: "Ve le restituiamo, vogliamo che si affronti questo tema in maniera reale, non servono i vostri spicci".



