Minaccia padre con coltello e lo colpisce al volto, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, su richiesta di aiuto giunta da parte di una famiglia residente nel quartiere Collatino, sono intervenuti in un'abitazione di via del Forte Tiburtino dove hanno arrestato in flagranza il figlio, un romano 24enne, già noto, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni del padre 74enne.

Il padre ha denunciato che il figlio, alla presenza della madre e della sorella più grande, lo ha minacciato con un coltello da cucina e poi colpito al volto con un pugno, al culmine di una lite nata per futili motivi. L'uomo è stato poi soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, dove è stato visitato medicato e successivamente dimesso con 20 giorni di prognosi. Giunti sul posto i militari hanno arrestato il 24enne e poi accompagnato in caserma. Poco dopo sono giunti anche la mafre e la figlia dell'uomo per formalizzare l'atto di denuncia querela. Ai militari hanno riferito che in passato il ragazzo si era reso protagonista di medesimi episodi ma, non erano stati mai stati denunciati per paura delle conseguenze giuridiche che avrebbe subito. Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del 24enne, d'intesa con la Procura della Repubblica, i Carabinieri lo hanno arrestato e successivamente accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA