Madre Willy, condanne non ce lo ridaranno

"Le condanne non ci ridaranno Willy.

Mi auguro che questi ragazzi apprezzino il fatto di essere vivi con un famiglia che li può vedere e sentire la loro voce. A noi di Willy è rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un ricordo lontano". Lo dice Lucia, madre di Willy Monteiro Duarte dopo la sentenza dell'appello bis per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi.

"Mi auguro che i fratelli Bianchi imparino a rispettare gli altri e a fare in modo che un altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi", aggiunge.



