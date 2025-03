Domani nuovo appuntamento 'Ama il tuo quartiere'

Domani nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale "Ama il Tuo Quartiere - Giornate del Riciclo" per la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Considerata la concentrazione di eventi sportivi in programma nella Capitale domenica 16, l'iniziativa si svolgerà nella sola giornata di sabato 15: 6 postazioni light verranno allestite nei municipi II, VII, VIII, XI, XII e XV per accogliere i cittadini che vorranno a conferire ingombranti, legno, RAEE, sfalci e potature.

Per individuare l'ecostazione più vicina assieme a tutte le informazioni utili si può consultare il portale www.amaroma.it e il canale whatsapp Ama (www.amaroma.it/whatsapp/). Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Tutti siti di raccolta saranno accessibili dalle ore 8 alle ore 12.30 e tutti i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

Lo comunica AMA S.p.A.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA