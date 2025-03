Camion perde carico Gnl su A1, in corso operazioni bonifica

Tutto a causa di uno pneumatico: si è forato e le schegge di gomma hanno bucato le lamiere del camion cisterna che stava trasportando verso Sud un carico di Gnl. È accaduto in serata nel tratto di autostrada A1 che attraversa il territorio del Comune di Ferentino. I Vigili del fuoco di Frosinone stanno intervenendo per arginare la perdita.

Sul posto stanno operando le squadre partite dal comando di Frosinone e dal Distaccamento di Fiuggi. Hanno messo in sicurezza il mezzo ma per le operazioni di bonifica si è reso necessario l'intervento del Nucleo regionale batteriologico chimico radiologico partito da da Roma, che sta provvedendo a mandare "in torcia" il prodotto in un terreno adiacente l'autostrada.

Si prevedono ancora tempi lunghi per completare le operazioni: l'autostrada è rimasta aperta.

Sul posto stanno operando in questo momento 13 unità dei Vigili del fuoco e la Polizia autostradale.



