Acea Run Rome, domenica 42 secondi di silenzio per il Papa

Domenica 16 marzo si correrà l'Acea Run Rome The Marathon, trentesima edizione nell'anno del Giubileo. Insieme alla staffetta solidale Acea Run4Rome alle 8.00 dai Fori Imperiali-Colosseo, prenderanno il via oltre 30mila persone provenienti da 126 nazioni del mondo, pronti a correre per 42,195 chilometri.

Tra i passaggi anche quello a via della Conciliazione; Maratona di Roma rientra negli eventi ufficiali del Giubileo 2025 grazie al patrocinio ufficiale del Dicastero per l'Evangelizzazione.

"Acea Run Rome The Marathon, organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, vuole far sentire la propria vicinanza a Papa Francesco. Per questo pochi minuti prima della partenza domenica mattina gli organizzatori spegneranno la musica e i festeggiamenti", spiegano gli organizzatori riferendo che "al Santo Padre, grande appassionato di sport e della maratona di Roma, verrà dedicato un momento di raccoglimento e silenzio. Saranno 42 secondi, un secondo per ogni chilometro di gara. Sarà un grande abbraccio collettivo da parte di 30mila maratoneti a Papa Francesco, vescovo di Roma".

Lo speaker ufficiale leggerà le parole all'Angelus di Papa Francesco recitato in piazza San Pietro un anno fa, il 17 marzo 2024: "Accolgo con piacere i partecipanti alla Maratona di Roma, tradizionale festa dello sport e della fraternità. Anche quest'anno, per iniziativa di Athletica Vaticana, numerosi atleti sono coinvolti nelle 'staffette della solidarietà' diventando testimoni di condivisione", e quello del 19 marzo 2023: "Con piacere saluto anche i partecipanti alla Maratona di Roma! Mi congratulo perché, su impulso di Athletica Vaticana, fate di questo importante evento sportivo un'occasione di solidarietà in favore dei più poveri".



