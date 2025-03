A Pupi Avati il Globo d'oro alla carriera della stampa estera

Nuovo riconoscimento per Pupi Avati: il regista riceverà il Globo d'oro alla carriera, il Premio con cui l'Associazione della Stampa Estera in Italia celebra le opere più significative del nostro Paese. Il premio sarà consegnato il 2 luglio in Campidoglio durante la cerimonia della 65/a edizione. Avati, regista e produttore emiliano, con più di 55 film all'attivo, ha attualmente in sala L'Orto Americano, film di chiusura dell'81/a Mostra del Cinema di Venezia, distribuito da 01 Distribution: un horror gotico accolto con entusiasmo dalla critica e interpretato da Filippo Scotti, Roberto De Francesco, Armando De Ceccon, Chiara Caselli, Rita Tushingham, Massimo Bonetti, Morena Gentile, Mildred Gustafsson e Romano Reggiani.

Il film è una produzione Duea Film, Minerva Pictures con Rai Cinema, prodotto da Antonio Avati, Gianluca Curti e Santo Versace.



