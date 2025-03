'Vecchio mulino di Roma', gruppo Casillo investe nella Capitale

Un progetto di rigenerazione urbana che si pone come obiettivo anche valorizzare l'area in ambito culturale e sociale. A Cannes nell'edizione 2025 del Mipim, la fiera internazionale dedicata i settori del real estate, immobiliare ed edilizia, è stato presentato il progetto 'Vecchio mulino di Roma', che sarà realizzato in un'area di oltre 47mila metri, a nord della Capitale sulla via Flaminia, su terreni derivanti dall'esaurimento di una cava ottocentesca dove era stato costruito un vecchio mulino. Il progetto è stato presentato in Francia dai vertici di Casillo group, azienda pugliese specializzata nella produzione di farine, che opera anche in altri settori. Il progetto è in capo, in particolare, alla Vecchio mulino di Roma srl, società che fa parte del gruppo.

Nell'area, viene precisato in una nota, c'è una tomba romana di grande valore storico e culturale, uno dei pochi esempi di 'tomba a cappella': la tomba dei Nasoni. L'intervento prevede la nascita di un contesto residenziale "di elevata qualità" con oltre 360 abitazioni e circa 400 box, oltre che spazi dedicati alla realizzazione di servizi commerciali per le persone. Il progetto "mira a rigenerare il sito non solo dal punto di vista architettonico e ambientale, ma anche grazie alla creazione di servizi di comunità". "Siamo orgogliosi - sottolinea il presidente della holding Casillo partecipazioni spa, Pasquale Casillo - di partecipare al Mipim con il Comune di Roma. Il nostro intervento non è volto a creare una mera sequenza di edifici, perché riteniamo che quest'area abbia le potenzialità di far nascere un vero e proprio nuovo quartiere nella città con tanto verde e possibilità di interazioni sociali negli spazi comuni".



