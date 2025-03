Tar accoglie ricorso balneari di Ostia, sospesa gara del Comune

La cosiddetta "gara-ponte" indetta da Roma Capitale per l'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale per finalità turistiche e ricreative "pare disancorata dal nuovo paradigma legale". Così il Tar del Lazio in tre distinte ma identiche ordinanze con le quali, accogliendo le richieste di alcuni concessionari del litorale romano, ha sospeso l'avviso pubblico per le nuove concessioni, fissando per la trattazione del merito l'udienza del prossimo 14 ottobre.

In contestazione c'è l'avviso pubblico e la determinazione dirigenziale di riferimento con la quale è stato indetto l'affidamento di 31 concessioni demaniali marittime del litorale capitolino per un anno (per gli esercizi di ristorazione) o una stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnazione a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all'esito della procedura e per una durata massima di ulteriori 2 annualità o stagioni balneari.





