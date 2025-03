Rocca, Lazio Regione d'onore Niaf opportunità straordinaria

"Il 2025 è un anno davvero straordinario per il Lazio: il Giubileo, l'Expo di Osaka e la Regione d'Onore alla Niaf. É una congiuntura importante.

Riguardo alla Niaf, per noi questa collaborazione è una grande opportunità di promozione delle innumerevoli eccellenze del territorio, delle attività produttive e delle imprese che ci accompagneranno in questo eccezionale viaggio. Ma quello che mi colpisce di più è la grande eredità valoriale di questa organizzazione, il vero segreto del loro successo. Un altro elemento che mi emoziona particolarmente è l'opportunità che sarà data a tanti ragazzi, specialmente quelli meno fortunati, di conoscere i luoghi della loro storia familiare, grazie a viaggi appositamente organizzati. Sento molto la responsabilità di rappresentante al meglio questa Regione promuovendo, anche grazie alla Niaf, il turismo delle radici. Il Lazio offre meraviglie uniche, tutte da conoscere e riscoprire. C'è un potenziale che dobbiamo saper coltivare in questa relazione importante e pulita con gli italoamericani, fondata da una condivisione di principi e valori che formano la nostra comune identità". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.



