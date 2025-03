Quasi 17mila euro di multa a Fiumicino per 8 autisti Ncc

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso l'aeroporto di Fiumicino concentrati presso le uscite dei Terminal. I militari dell'Arma hanno denunciato 3 passeggeri per tentato furto nei duty free di prodotti di profumeria per un valore di circa 3.000 euro e sanzionato 8 autisti Ncc sorpresi mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito all'uscita del Terminal 1 arrivi, al di fuori degli stalli, senza averne titolo. Nei loro confronti son state elevate sanzioni per un importo totale di circa 16.500 euro. Da ulteriori verifiche, è inoltre emerso che tutti e cinque gli autisti sanzionati sono risultati sprovvisti anche della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale. Per questo motivo gli è stato notificato anche l'ordine di allontanamento dallo scalo per 48 ore e un'ulteriore multa di 100 euro.



