'L'albero', due ventenni, amore, malinconia e cocaina

Non si drogano solo i ragazzi di strada pasoliniani e i coatti romani di 'Amore tossico' di Claudio Caligari, ma anche le ragazze bene con la carta di credito di papà. Questa semplice verità che potrebbe irritare è invece la forza di quest'opera prima di Sara Petraglia, 'L'albero' già in concorso alla Festa di Roma e ora in sala dal 20 marzo con Fandango.

"Certo essere una tossica privilegiata mi dava molti sensi di colpa - dice la regista all'ANSA di questo film molto autobiografico -. Sensi di colpa che uno ha anche solo perché privilegiato senza essere tossico. Sensi di colpa poi - ribadisce - verso tutti e soprattutto verso la tua famiglia. Mi sembrava però interessante raccontare questa cosa, far capire che non è sempre un fenomeno di disagio sociale che si manifesta solo in zone periferiche. E poi - continua la Petraglia figlia dello sceneggiatore Sandro - era interessante raccontarlo con protagoniste due ragazze. La droga viene sempre collegata al mondo maschile sia nella povertà che nella ricchezza, ma invece oggi non ha più classe sociale né genere. Oggi è pieno di ragazze che si drogano e siccome è così era giusto dirlo".

'L'albero' racconta appunto di due ventenni in amore, tra malinconia, utopie e dipendenza da cocaina che vivono in un appartamento al Pigneto con un grande poster di Giacomo Leopardi. Queste le due protagoniste: Bianca (Tecla Insolia), che dovrebbe frequentare l'università e così ha lasciato la casa dei genitori ed è andata a vivere in quella di Angelica (Carlotta Gamba), coetanea, amica e amata.

Ora Bianca scrive in un quadernetto tutto quello che prova, progetti di romanzi ed altro, appena può va in cerca di cocaina e passa il tempo con amici, molto simili a lei e non, a chiedersi come mai sono sempre tutti così tristi e annoiati.





