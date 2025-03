Hummels si scusa, 'errore orrendo che costa sogno della coppa'

"Mi dispiace Roma. Voglio scusarmi con i tifosi e con i miei compagni di squadra". Comincia così il post Instagram del difensore della Roma, Mats Hummels, dopo il rosso nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League contro l'Athletic. "Oggi ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo - ha aggiunto -. Queste partite erano quelle in cui la mia squadra poteva contare su di me, ora ho sbagliato e sono costato a tutto il club il sogno di vincere l'Europa League". Hummels ha poi concluso: "Non so cos'altro dire, sono deluso da me come tutti voi lo siete".



