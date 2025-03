Europa League: Ranieri, se Hummels andava espulso? Per me sì'

"Se l'episodio di Hummels era da espulsione? Per me sì. Ha perso tempo e doveva dare la palla alla sinistra, lui è un campione ma succede. Ma complimenti alla squadra per come si è comportata. Vai a prendere gol a fine primo tempo e la partita cambia". Così Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta a Bilbao che ha sancito l'eliminazione della Roma dall'Europa League. "Ho detto ai ragazzi che si poteva fare, stavamo bene ed eravamo convinti - continua Ranieri -. Gli episodi ci sono da una parte e dall'altra ma non posso dire nulla ai ragazzi, che hanno fatto una bella partita in mezzo a grosse difficoltà, e in un ambiente caldissimo e bellissimo".

Ma come mai anche oggi Dovbyk ha fornito un contributo così minimo? "Adesso non bisogna andare a incolpare questo o quello - risponde Ranieri -. Siamo una squadra, e si fa bene e si fa male in 26. Poi se c'è qualcosa che non quadra, ne parleremo tra noi".



