Europa League: 1-1 con Viktoria Plzen, Lazio ai quarti

Il pareggio più dolce dell'anno, per la Lazio, vale i quarti di finale di Europa League. I biancocelesti, grazie all'1-1 in casa contro il Viktoria Plzen sommato al 2-1 dell'andata, conquistano così la possibilità di affrontare il Bodo Glimt, che ha eliminato l'Olympiacos nel doppio confronto. Una partita di sofferenza, quella della squadra di Baroni, che va sotto per effetto della rete di Sulc ma riesce a pareggiare grazie al terzo gol consecutivo di Romagnoli che vale l'accesso al turno successivo e un sospiro di sollievo.



