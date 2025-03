Contest fotografico per celebrare la Giornata del paesaggio

L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio annuncia la fase finale del contest fotografico "Il paesaggio nei tuoi occhi: immagini di un patrimonio comune", un'iniziativa ideata per celebrare la Giornata nazionale del paesaggio che si celebra il 14 marzo. Il concorso ha offerto ai giovani l'opportunità di esplorare e documentare le meraviglie del paesaggio laziale, un mosaico di bellezza naturale e culturale che si estende dalle maestose vette appenniniche alle coste del Tirreno.

Ogni angolo del territorio laziale racconta storie di tradizioni, cultura e biodiversità. Il contest ha invitato gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione Lazio a raccontare il loro territorio attraverso immagini evocative. La sfida è stata quella di catturare l'essenza del paesaggio circostante, con particolare attenzione alle sue peculiarità ambientali, naturalistiche e storico-artistiche.

L'obiettivo principale è stato quello di stimolare una riflessione sulla bellezza e l'importanza del nostro ambiente, promuovendo una maggiore comprensione e rispetto per il paesaggio.

Il concorso è stato aperto a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione Lazio e ogni istituzione scolastica ha avuto la possibilità di partecipare con un massimo di due opere. Il concorso è stato suddiviso in cinque sezioni, una per ciascuna provincia: Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Dieci fotografie, selezionate da un'apposita Commissione, saranno pubblicate sul canale social Instagram dell'USR Lazio il 14 marzo 2025, in concomitanza con la Giornata nazionale del paesaggio. A partire dalle ore 8:00 della stessa giornata, e fino alle ore 11:00 del 17 marzo 2025, sarà possibile votare le due opere vincitrici del contest fotografico, una per la scuola secondaria di I grado e una per la scuola secondaria di II grado.

Questo evento rappresenta un'importante occasione per riconoscere l'importanza del nostro patrimonio comune e per incoraggiare una generazione di giovani a diventare custodi del nostro ambiente.

Il direttore generale dell'Usr Lazio Anna Paola Sabatini ha così commentato: "Esprimo il mio sincero apprezzamento per l'impegno e la creatività dimostrati dagli studenti e dagli insegnanti in ogni provincia. I lavori presentati hanno saputo catturare l'essenza e la magia dei nostri paesaggi, mettendo in luce non solo la loro bellezza naturale, ma anche il legame profondo che ci unisce a essi." Le scuole finaliste: Frosinone: I.I.S. "Alessandro Volta" di Frosinone (Golden hour in Canterno lake) e Istituto Comprensivo "Sant'Elia Fiumerapido" di Sant'Elia Fiumerapido (Tramonto in montagna) Latina: Liceo Statale "Leonardo da Vinci" di Terracina (Simbiosi) e C.P.I.A. Lenola di Lenola (Il Paesaggio) Rieti: I.I.S. "Statista Aldo Moro" di Passo Corese (Balle di fieno) e I.C. "Valle Del Velino" di Cittaducale (La chiesa di San Vittorino) Roma: Liceo Scientifico Statale "Antonio Labriola" di Roma (Sentiero) e Istituto Comprensivo "Giovanni Cena" di Cerveteri (L'infinito tra le rocce) Viterbo: I.I.S. "Francesco Orioli" di Viterbo (Un occhio su Piazza San Lorenzo) e Istituto Comprensivo "Andrea Scriattioli" di Vetralla (Nel cuore del bosco)



