Cgil,rinviato a 1 luglio stop distribuzione giornali nel Reatino

"Si è tenuto oggi l'incontro tra i rappresentanti degli editori, dei distributori dei giornali e i rappresentanti della Regione Lazio che avevamo richiesto per affrontare il problema della cessazione della distribuzione dei giornali in alcuni comuni del territorio della Provincia di Rieti. L'incontro si è concluso con un rinvio della cessazione del servizio dal 1 aprile al 1 luglio 2025 Le parti si impegneranno a utilizzare questi novanta giorni di proroga per trovare soluzioni concrete e sostenibili con l'obiettivo di garantire un servizio pubblico fondamentale per le cittadine e i cittadini del territorio in aree già pesantemente colpite dal terremoto e dalla mancanza di altri servizi". Così la Cgil di Roma e del Lazio, la Cgil Rieti Roma est Valle dell'Aniene, la Slc di Roma e del Lazio e la Sinagi.

"Si apra ora il confronto con tutte le parti per poter contribuire a soluzioni condivise che devono essere stabili, di prospettiva e utili per tutti, in considerazione delle criticità che potrebbero subire anche altri territori", conclude il sindacato.

Nei giorni scorsi il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, aveva denunciato il fatto che il distributore unico del territorio dal 1 aprile non avrebbe più rifornito le edicole di Amatrice, Antrodoco, Terminillo, Leonessa, Castel Sant'Angelo, Cittareale, in totale di15 Comuni del reatino dei giornali e di tutti i consueti prodotti editoriali.



