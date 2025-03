Al via gli University open days per orientare dopo la Maturità

Al via da oggi al 15 marzo presso il centro commerciale EurRoma2 l'VIII edizione dell'iniziativa University Open Days.

Oltre cinquanta tra università pubbliche e private, on line e in presenza, accademie di ogni tipo e Its Academy con sedi in tutta la Regione Lazio, per una tre-giorni durante la quale gli studenti, prossimi diplomati, girando tra gli stand, potranno conoscere una serie di opportunità per esplorare i percorsi accademici e professionali. Avranno l'opportunità di porre domande direttamente a professori e studenti già iscritti ai corsi, ottenendo così un punto di vista più autentico sulle dinamiche della vita universitaria. Inoltre potranno conoscere le possibilità di finanziamento degli studi, i programmi di mobilità internazionale, come Erasmus e le opportunità di stage e tirocini che possono arricchire il percorso accademico. Dal mondo degli studi canonici universitari al mondo della meccatronica, del cinema, del digitale, della moda, dell'energia e molto altro. Quest'anno partecipano anche l'Esercito, i Carabinieri e la Marina Militare. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dal Municipio IX Roma Eur e da DiSCo Lazio.

Al simbolico taglio del nastro hanno preso parte Luisa Regimenti, assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e Università della Regione Lazio, Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Simone Foglio, presidente DiSCo Lazio, Daniele Parrucci, Consigliere delegato ad Edilizia scolastica, Impianti sportivi e Politiche della formazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, Titti Di Salvo, presidente Municipio IX Roma Eur e Lorenzo Maria Zanchi, direttore marketing di SCCI, società di gestione di Euroma2 che ha promosso gli University Open Days.

"La scuola, i giovani ed il loro futuro rappresentano per noi una priorità. Da molti anni la nostra società ha deciso di investire una quota del budget promo pubblicitario in eventi di carattere culturale, sociale ed educativo. Il successo sempre crescente ottenuto in queste otto edizioni di University Open Days è un chiaro segnale che abbiamo intrapreso una strada di concreta collaborazione con il territorio e le Istituzioni Universitarie presenti in esso, per aiutare i giovani a fare una scelta più consapevole riguardo al loro futuro", ha dichiarato Lorenzo Maria Zanchi.

Negli ultimi dieci anni, l'istruzione universitaria ha dimostrato di essere una leva fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese, registrando un aumento del 10% nelle immatricolazioni e oltre 300.000 nuovi iscritti ogni anno. I settori più gettonati continuano a essere quelli con le migliori prospettive professionali: Economia (15%), Area Medico-Sanitaria (12%) e Ingegneria (12%).

«Ogni manifestazione dedicata all'orientamento dei giovani è preziosa per aiutare i nostri giovani a scegliere il corso di studi che poi li porterà ad entrare nel mondo del lavoro. Oggi purtroppo l'abbandono dopo il primo anno di studi universitari è ancora molto alto e la percentuale di laureati più bassa rispetto alla media europea. Portare l'orientamento universitario nei luoghi della quotidianità, come può essere un centro commerciale, può essere un incentivo per i giovani per reperire informazioni", ha sostenuto Luisa Regimenti, assessore all'Università della Regione Lazio.

"Scegliere come proseguire il proprio percorso di studi dopo le scuole superiori è certamente emozionante e stimolante, ma anche un momento delicato. Per questo University Open Days a Euroma2 è un appuntamento prezioso, che intercetta un bisogno vero, in primo luogo dei diretti interessati", ha osservato Claudia Pratelli, assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale.



