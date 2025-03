A Romics gli 85 anni di Tom Jerry

Tra fughe spericolate e grandi risate, Tom & Jerry, la coppia di topo e gatto, più divertente del mondo compie 85 anni e lo fa alla 34/a edizione di Romics, il Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, in arrivo alla Fiera di Roma dal 3 al 6 aprile.

Una versione primaverile, che, raccontano la direttrice artistica Sabrina Perucca e il responsabile dell'Area cinema Max Giovagnoli, "conta oltre 350 espositori, cinque padiglioni e uno spazio di oltre 70 mila metri quadri". "L'edizione di aprile - aggiunge Giovannoni - è spesso dedicata ai compleanni". E allora ecco anche mostre e feste per i 45 di Gundam, i 35 di Willy, il principe di Bel-Air e i 50 dal debutto in Giappone della prima puntata della serie Goldrake.

Romics d'oro in arrivo sono invece Barbara Baraldi, autrice di thriller e curatrice di Dylan Dog; Hal Hickel, maestro degli effetti visivi vincitore di un Oscar; Deanna Marsigliese, eccezionale art director Pixar, e Furuya Usamaru, autore di culto del manga. Tra incontri, concerti, film e cosplay, anche l'anteprima di Topolino e il ponte sull'oceano, avventura speciale in uscita sul numero 3619, in quattro versioni dialettali. A firmare (e raccontare) quella in romanesco, il disegnatore e illustratore Disney Marco Gervasio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA