6 Nazioni: Quesada 'rivoluziona' l'Italia, Lamaro in panchina

È l'esclusione del capitano Michele Lamaro la novità più rilevante nel XV dell'Italrugby che comincerà la sfida di sabato a Roma contro l'Irlanda, valida per la quinta e ultima giornata del 6 Nazioni. Quello azzurro sarà uno schieramento rivoluzionato, con ben 7 cambi rispetto a quello che ha cominciato il match contro l'Inghilterra. In terza linea, al posto di Lamaro (che partirà dalla panchina) giocherà Manuel Zuliani e con lui Lorenzo Cannone, preferito a Ross Vintcent come numero 8.

In seconda linea torna titolare Dino Lamb, mentre in prima linea le novità saranno il pilone destro Simone Ferrari e il tallonatore Gianmarco Lucchesi. Fra i trequarti, con l'infortunio di Matt Gallagher, Ange Capuozzo giocherà all'ala e Tommy Allan tornerà a ricoprire il ruolo di estremo, così come torna mediano di mischia Martin Page-Relo.

C'è poi una novità assoluta in panchina, con Leonardo Marin come utility back. Il capitano al posto di Lamaro sarà il trequarti 'Nacho' Brex.

Novità, sei, anche nel XV dell'Irlanda, con Jack Crowley che si riprende il posto di mediano d'apertura che aveva ricoperto in tutto il 6 Nzioni 2024, vinto dai verdi, a spese del 22enne Sam Prendergast, finora sempre titolare nel torneo di quest'anno. Tornano in squadra, avendo recuperato dai rispettivi problemi fisici, James Lowe e Mack Hansen mentre in mezzo Garry Ringrose, al rientro dopo la squalifica, prenderà il posto di Bundee Aki. Ci sono poi, rispetto al test match perso contro la Francia, James Ryan al posto di Joe McCarthy e il flanker Jack Conan che manda in panchina Peter O'Mahony. Quest'ultimo, insieme a Conor Murray, subentrerà nel corso del match per giocare quella che, per entrambi, srà l'ultima partita con la maglia della nazionale: infatti prima dell'inizio di questo 6 Nazioni sia O'Mahony che Murray avevano annunciato il ritiro dal rugby internazionale al termine del torneo di quest'anno.

Questi i due XV annunciati di Italia-Irlanda: Italia: 15 Tommaso Allan; 14 Monty Ioane, 13 Juan Ignacio Brex (c), 12 Tommaso Menoncello, 11 Ange Capuozzo; 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo; 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri; 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb; 3 Simone Ferrari, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. (16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Michele Lamaro, 21Ross Vintcent, 22 Stephen Varney, 23 Leonardo Marin).

Irlanda: 15 Hugo Keenan; 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe; 10 Jack Crowley, 9 Jamison Gibson-Park; 8 Caelan Doris (c), 7 Josh van der Flier, 6 Jack Conan; 5 Tadhg Beirne, 4 James Ryan; 3 Finlay Bealham, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter. (16 Gus McCarthy, 17 Jack Boyle, 18 Tadhg Furlong, 19 Joe McCarthy, 20 Peter O'Mahony, 21 Conor Murray, 22 Sam Prendergast, 23 Bundee Aki).



