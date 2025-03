Scontro fra auto e moto, muore 48enne a Roma

Incidente mortale stamattina intorno alle 7.30 su via Nomentana nel tratto fuori dal grande raccordo anulare al chilometro 16, in zona Colleverde. Sul posto pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale.

Coinvolte un'auto e una moto. Nell'impatto è morto il conducente della moto, un italiano di 48 anni. L'uomo alla guida dell'auto, un 36enne italiano, è stato invece condotto al policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Chiuso momentaneamente un tratto di via Nomentana.



