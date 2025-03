Rissa nel centro storico di Viterbo, tre denunciati

La vicenda trapelata solamente oggi, risale allo scorso fine settimana, quando un gruppo di stranieri di sera ha dato vita a una rissa da far west nella centralissima piazza del Sacrario, di Viterbo.

Da quanto appreso, tutto sarebbe iniziato da tre persone, una di origini ucraine e due di origini domenicane. Il terzetto avrebbe cominciato a darsele di santa ragione proprio in mezzo alla strada che attraversa la piazza, innescando una zuffa che in pochi secondi ha coinvolto vari stranieri presenti. A quel punto, tra il fuggi fuggi dei passanti terrorizzati, è arrivata la polizia.

Alcuni dei contendenti sono riusciti a scappare, ma non quelli che avevano scatenato il caos. I tre, portati in questura sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per rissa.

Gli inquirenti stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e per identificare le altre persone coinvolte.

Sono al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA