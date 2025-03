Non solo Sapienza,Tor Vergata entra in top 400, sale di 96 posti

Oltre alla Sapienza, ancora al top per gli studi classici, c'è anche l'università di Roma Tor Vergata tra gli atenei del Lazio a entrare tra le prime 400 al mondo. Nell'edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject si attesta al 393esimo posto, con un balzo di ben 96 posizioni rispetto alla precedente rilevazione globale che vedeva l'università al 489esimo posto. L'ateneo risulta al 29esimo tra le università del Sud Europa.

L'edizione 2025 del report QS conferma per il quinto anno consecutivo il primato assoluto della Sapienza nella materia Classics and Ancient History con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in ben due aree tematiche su 5: "Arts & Humanities" e "Natural Sciences", rispettivamente al 40mo e 61mo posto mondiale.



