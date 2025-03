Ex Penicillina comprata da una grande società immobiliare romana

L'ex Penicillina è stata acquistata da una grande società immobiliare di Roma. La prima fabbrica a produrre penicillina in Italia, inaugurata intorno 1950, nel quartiere Ponte Mammolo, su via Tiburtina, abbandonata da anni, diventata famosa come uno degli ecomostri della Capitale, soggetto a numerosi sgomberi, vedrà nuova vita. "Il lavoro di sinergia fra il curatore, le forze dell'ordine, il Municipio, Roma Capitale è stato gigantesco, ma alla fine possiamo brindare tutti insieme e dire ufficialmente che la ex fabbrica della Penicillina è stata venduta ad una grande società immobiliare romana. All'interno sono già partite le pulizie e successivamente ottenuti i permessi, inizieranno le demolizioni.

Scriviamo un'altra pagina storica per questo territorio.

L'ecomostro al quale non ci siamo mai abituati, presto non ci sarà più", annuncia il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti. "La ex fabbrica della Penicillina di via Tiburtina, come ha annunciato il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, è stata venduta a una grande società immobiliare romana. Una bella notizia attesa da decenni dai romani. L'edificio è passato dall'essere inizialmente uno dei più importanti impianti farmaceutici in Italia, all'essere un simbolo di disagio sociale. Ecomostro, abbandonato e degradato, che ha versato per anni in pessime condizioni igieniche e di sicurezza e che è stato spesso soggetto a occupazioni abusive. Faccio i complimenti ai soggetti che hanno lavorato in sinergia alla definizione di questa pagina storica: il curatore, le forze dell'ordine, il Municipio IV e Roma Capitale", è il commento del vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Marco Colarossi.



