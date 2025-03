E.League: Dybala, da Ranieri la fiducia per diventare leader

"Con la sua esperienza Ranieri mi ha trasmesso la fiducia di poter parlare con i miei compagni, soprattuto ai più giovani, aiutandoli nei momenti di difficoltà.

Dentro spogliatoio non urlo o tiro calci, ma cerco di dare sempre una parola di fiducia". Risponde così Paulo Dybala alla vigilia della sfida con l'Athletic a chi gli chiede se oggi sia un leader carismatico e non solo tecnico.

"Si sente partecipe al bene della squadra - aggiunge Claudio Ranieri, intervenendo alla fine della risposta dell'argentino -.

E' un leader totale, ma ho la fortuna di avere anche altri leader che fanno il bene della squadra". Dybala, invece, parlando del gruppo lo ha definito "bello" e con "un suo equilibrio", mentre analizzando la gara di domani non vede favoriti.

"Le chance di passare sono 50 e 50 - dice l'argentino -. Per noi è come se fosse finita 0-0, veniamo qui per fare il nostro gioco senza pensare al vantaggio che abbiamo". Infine sulla possibilità di segnare il suo 200° gol in carriera ha concluso: "Spero di festeggiare già domani sarebbe bellissimo. Ma se succede l'importante è che sia per passare il turno, quella è la cosa più importante: tornare a Roma con la qualificazione. In gare così bisogna essere meno egoisti e pensare al bene della Roma".



