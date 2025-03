Disturbi alimentari, inaugurata una panchina lilla alla Pisana

Una panchina Lilla in Consiglio regionale del Lazio a supporto delle attività di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi alimentari.

"Ringrazio Donna Donna Onlus, la presidente Nadia Accetti, le consigliere regionali e tutti coloro che oggi sono presenti a questa iniziativa. In occasione della giornata nazionale sui disturbi alimentari, che ricade sabato 15 marzo, abbiamo inaugurato una panchina lilla. Il gesto, accompagnato dalla presentazione di un poster informativo e divulgativo, non è soltanto simbolico, e vuole ribadire l'impegno quotidiano dell'intero consiglio regionale a mantenere alta l'attenzione su tematiche delicate e complesse, come quelle relative alle malattie dei disturbi alimentari" come "anoressia, bulimia, binge-eating). L'iniziativa si inserisce all'interno della campagna di sensibilizzazione 'Gustiamo insieme la vita', che vede protagoniste le scuole regionali, di ogni ordine e grado: l'obiettivo è quello di organizzare incontri con i ragazzi, divulgare materiale informativo su tali argomenti. E' previsto anche un contest, con la presentazione di lavori da parte degli studenti(disegni, foto, video, poesie, racconti)", spiega il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, all'inaugurazione della panchina lilla alla Pisana che è stata preceduta da una conferenza stampa presso la Sala Etruschi.

"Il tema è quanto mai attuale: proprio nei giorni scorsi sono stati pubblicati i dati dell'ospedale Bambino Gesù, e dal 2019 al 2024 c'è stato un aumento del 64%, per quanto riguarda i nuovi casi di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, passando dalle 138 alle 226 diagnosi. Si è registrato anche un abbassamento notevole dell'esordio di questi disturbi, fino agli 8-9 anni - ha aggiunto - . Come consiglio regionale, una priorità assoluta è anche quella di sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione: in tal senso, stiamo portando avanti " Un Consiglio in Salute", il programma gratuito di prevenzione, rivolto ai dipendenti della Pisana. Occasioni come queste sono utili anche per educare all'importanza di corretti stili di vita, alimentazione corretta, valorizzando anche le tante eccellenze del nostro settore agroalimentare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA