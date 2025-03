Trovato morto su ciglio strada, 48enne aveva obbligo di firma

Aveva l'obbligo di firma per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti l'uomo di 48 anni il cui cadavere è stato ritrovato nella notte tra domenica e lunedì in una strada di campagna nella zona di Borgo Hermada, a Terracina. Sul corpo del quarantottenne non sono state trovate ferite o traumi visibili ad occhio nudo, e fin da subito era stata ridimensionata l'ipotesi che potesse essere stato investito da un'auto pirata.

Sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta, con gli inquirenti che stanno adesso scavando nel suo passato, non escludendo alcuna pista. Il quarantottenne viveva di espedienti e non lavorava come bracciante nei campi, a differenza di tanti suoi connazionali nell'agro pontino e, in particolar modo, nel comune di Terracina.



