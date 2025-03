Maxi rissa davanti al Colosseo, un accoltellato

Maxi rissa ieri sera in piazza del Colosseo, al centro di Roma. E' accaduto intorno alle 20 nei pressi dell'uscita della metro. A quanto ricostruito finora, sarebbero stati coinvolti una trentina di stranieri. All'arrivo della polizia è stato trovato solo un ferito. Si tratta di un cittadino tunisino ferito al volto e all'addome con un'arma da taglio. E' stato portato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei poliziotti del Distretto Trevi per risalire ai protagonisti della rissa.



